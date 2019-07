Dopo i temporali e la grandine che hanno dato un po’ di tregua al caldo record di fine giugno, a Piacenza sarà un weekend all’insegna delle alte temperature.

Secondo quanto riporta Arpae sono previste condizioni di disagio bioclimatico nei centri abitati dei Comuni dell’Emilia Romagna capoluogo di provincia e nelle aree di pianura già a partire da venerdì 5 e poi per tutta la giornata di sabato 6 luglio.

Sabato 6 luglio sarà una giornata prevalentemente soleggiata in pianura, con parziali annuvolamenti pomeridiani sui rilievi che potrebbero portare ad occasionali rovesci o temporali.

Le temperature minime del mattino dovrebbero essere comprese tra 16 °C sui rilievi e 24 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 28 °C sui rilievi e 36 °C in pianura.

Domenica 7 luglio non dovrebbero esserci grosse variazioni: in pianura prevalentemente sereno per tutto il giorno, con qualche nuvola al mattino; mentre sui rilievi potrebbero ripetersi temporanei annuvolamenti con occasionali rovesci o temporali.

Temperature minime del mattino comprese tra 19 °C sui rilievi e 25 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 27 °C sui rilievi e 36 °C in pianura.