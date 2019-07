Altro colpo in attacco per il Fiorenzuola: Luca Piraccini

Nuovo rinforzo in attacco per il Fiorenzuola, che comunica ufficialmente l’acquisto dell’attaccante Luca Piraccini, classe 1987. Piraccini, 180 cm per 75 kg di peso, nell’ultima stagione è stato in forza alla Caronnese in Serie D, totalizzando 31 presenze.

Il giocatore, con esperienze in Lega Pro con le maglie di Como e Novara, ha realizzato il suo high score a livello di centri nella stagione 2014/2015 con la maglia del Borgosesia, con 17 reti in 36 presenze. Luca Piraccini sarà a disposizione di Mister Luca Tabbiani a partire dal ritiro di fine luglio in quel di Fiorenzuola.