Anche il BMW club di Como e Varese in visita al Molato

Continuano le visite guidate agli impianti del Consorzio e la diga del Molato rimane la meta preferita di piacentini e lombardi. L’ultimo gruppo in visita è stato il BMW club Motorrad Club di Como e Varese.

“Il nostro BMW club è nato nel 2017 da un gruppo di amici. In comune la voglia di condividere e di far condividere la grande passione per la moto. Complessivamente contiamo un centinaio di iscritti. Ogni anno organizziamo escursioni e gite che uniscano i bei paesaggi al divertimento” – esordisce Gianni Cagnetta, consigliere del club.

“La scelta del percorso che ha coinvolto la diga del Molato è nata alla fine dello scorso anno. Nessuno di noi aveva mai visto una diga nella sua parte interna. E’ stata un’esperienza interessante e resa molto piacevole da Andrea Terret e Maurizio Castagnola (tecnico e guardiano dell’impianto) che ci hanno accompagnato fino al piede della diga spiegandoci storia, funzioni, elementi costruttivi e curiosità” – continua Cagnetta.

“Come Ente siamo lieti e sempre disponibili ad accompagnare chi ne fa richiesta” – commenta Fausto Zermani, Presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza.