Ancora tempo stabile a Piacenza, ma nel weekend è atteso un peggioramento.

In questa seconda parte di settimana la situazione climatica sarà ancora caratterizzata da alte temperature e caldo afoso, con massime fino a 35 gradi – percepiti fino a 39°C – sia nella giornata di giovedì 25 che di venerdì 26 luglio. Secondo le previsioni, la seconda grande ondata di calore di quest’estate – dopo quella record di giugno – dovrebbe però arrestarsi a partire da sabato 27 luglio.

Come rilevano gli esperti di 3B Meteo, in seguito all’arrivo di un fronte atlantico, nel weekend sono attesi al Centronord temporali anche violenti, accompagnati da un calo delle temperature. In particolare nella giornata di domenica è previsto maltempo dalla mattina fino a pomeriggio inoltrato, con temperature massime che si attesteranno sui 25°C.

PROTEZIONE CIVILE, FINO A VENERDI’ 26 LUGLIO ALLERTA GIALLA PER TEMPERATURE ESTREME – Per le giornate di giovedì 25 e venerdì 26 luglio, la Protezione Civile Emilia Romagna ha emanato per la provincia di Piacenza un’allerta gialla per temperature estreme. Sono previste – si legge nel bollettino – temperature massime diffuse superiori a 37°C sulle pianure ad esclusione della costa. Per approfondimenti, sul sito “rischio calore” di Arpae sono disponibili le previsioni di disagio bioclimatico, le informazioni utili e i consigli su come comportarsi.