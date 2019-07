Come anticipato dalle previsioni meteo, nuovi temporali si sono abbattuti a partire dal primo pomeriggio di martedì su buona parte della provincia di Piacenza.

Forti piogge, con tuoni e fulmini, vento e anche grandine, caduta tra Val Tidone e Val Trebbia in particolare nelle zone di Sarmato, San Nicolò, Rottofreno, Borgonovo e Castelsangiovanni, ma anche in Alta Valnure (nella foto sotto inviata da una lettrice). Vigili del fuoco al lavoro a Rivasso (Agazzano), Campremoldo Sopra e Santimento per alberi caduti o pericolanti.

A Calendasco segnalate 200 utenze senza luce nelle frazioni di Boscone e Soprarivo. “A causare il guasto multiplo – spiega il primo cittadino Filippo Zangrandi -, un albero caduto nelle vicinanze della strada di Boscone: la corrente elettrica dovrebbe tornare entro le 21. Altri due alberi sono caduti sul piazzale della piscina di Calendasco e nell’area verde di via Dante: anche in questi casi sono in corso le operazioni di messa in sicurezza”.

La perturbazione, che porterà un abbassamento delle temperature, dovrebbe abbandonare il piacentino a partire dalla serata, anche se nella mattinata di mercoledì 10 luglio saranno possibili residue precipitazioni.

