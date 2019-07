Ancora maltempo nel piacentino, temporali con vento e grandine

Ancora maltempo a Piacenza. Dopo quanto accaduto lunedì 1 luglio, nel tardo pomeriggio di mercoledì un nuovo fronte temporalesco ha raggiunto la nostra provincia.

Dalle prime informazioni particolarmente colpite la Valtrebbia – soprattutto la zona di Bobbio – con forti piogge, vento ed episodi di grandine, ma anche la Valnure e la Valtidone (nella foto sotto il radar meteo di Arpae). Grandine segnalata anche nelle zone di Gossolengo, Agazzano e Gragnano. E poco dopo le 19 un violento acquazzone ha colpito anche Piacenza, con tuoni e fulmini e qualche chicco di grandine in alcune zone della città.

Superlavoro per i vigili del fuoco, per allagamenti e caduta di rami e alberi.

E anche per la giornata del 4 luglio è stata diramata una allerta gialla per possibili temporali su tutto il territorio emiliano-romagnolo. Sono previste infatti – si legge nell’avviso diramato dalla protezione civile regionale – condizioni di instabilità che potranno dare luogo a temporali, anche organizzati, a cui saranno associati fulminazioni, grandine, forti raffiche di vento. Le precipitazioni potranno essere localmente intense. I fenomeni sono indicati in esaurimento dalla giornata di venerdì 5 luglio.