Ancora odore di bruciato a San Nicolò, Veneziani “Allertato il Comune di Piacenza”

Ancora segnalazioni di forte odore di bruciato nell’abitato di San Nicolò, così come in quello di Sant’Antonio. Il sindaco di Rottofreno Raffaele Veneziani rassicura i residenti: si tratta di un incendio non completamente domato in una cava sul territorio di Piacenza. Visto il persistere del problema, Veneziani chiede però l’intervento dell’amministrazione piacentina.

“Ancora nella mattinata odierna è stato segnalato odore di bruciato, questa volta con particolare intensità nella zona del ponte sul Trebbia” scrive il primo cittadino su Facebook. “A seguito di nuove verifiche svolte stamane e tutt’ora in corso è stato possibile verificare che il focolaio persistente da giorni ed al quale avevo fatto riferimento ieri è ancora attivo. Dobbiamo supporre che l’odore sia stato percepito a Ponte Trebbia per la direzione del vento, che infatti risultava spirare stamattina in direzione nord”.

“Arpae sta contattando il Comune di Piacenza (sul cui territorio insiste la criticità) affinché ordini lo spaglio del cumulo di terra vegetata così che il focolaio possa essere spento definitivamente. Ribadisco che – a quanto mi viene riferito – non sono interessati dal focolaio rifiuti o materiali inquinanti e che quindi, al netto dei residui di combustione e dell’odore certamente fastidioso, non esistono pericoli specifici per la salute”.