Andrea Dallavalle di nuovo in azzurro: convocato agli Europei Under 23

Andrea Dallavalle, giovanissimo finanziere cresciuto e maturato nell’Atletica Piacenza, ritrova finalmente la maglia azzurra.

Dopo una stagione travagliata a causa di piccoli guai muscolari, il prodigio piacentino è rientrato in gara a Imola il 15 giugno, ottenendo la misura di 16,35 nel salto triplo. La misura è la seconda in Italia quest’anno nella sua categoria e gli è valsa dunque la qualificazione ai Campionati continentali Under 23, che si terranno a Gavle, in Svezia, dall’11 al 14 luglio.

Nel frattempo, prosegue l’attività dell’Atletica Piacenza prima della pausa estiva. Il 29 giugno, nel meeting Città di Fiorano – Spezzano, si è fatto valere alla grande Simone Boiocchi, che ha vinto i 100 con il tempo di 12”77, guastato dal vento contrario. Insieme all’allenatore-presidente Fabrizio Dallavalle e all’accompagnatore Sergio Mazzocchi, ha contribuito in modo netto ai successi dello sprinter piacentino il suo fisioterapista, Giuseppe Berselli. Ottimi risultati anche nel settore mezzofondo. Oro per Monia Harbi, che ha corso i 1000 Cadette in 3’10”43. Nei 1000 Cadetti, Davide Bolzoni è giunto secondo grazie all’eccellente crono di 2’47”07, seguito dal compagno di squadra Flavio Zaretti, settimo in 2’54”28.

Il 30 giugno a Saint-Christophe (AO) si è tenuto invece il Trofeo Sandro Calvesi Sprint and Hurdles, rassegna sportiva ormai classica del periodo. Secondo posto per Lorenzo Cesena nei 400 ostacoli, chiusi in 57”24. Vince l’argento anche Emma Casati negli 800, grazie al doppio giro chiuso in 2’26”25. Negli 800 maschili, Filippo Giandini è giunto quinto in 2’01”56.

Nei 100, quarta e nona rispettivamente Eleonora Nervetti e Chiara Rossetti: dopo i tempi ventosi in batteria di 12”17 e 12”88, soltanto Eleonora si è qualificata per la finale, che ha poi concluso al quarto posto con il tempo di 12”37. Personali nei 400 sia per Chiara Rossetti, 1’02”26, sia per Sofia Porcari, 1’03”33, sia per Eleonora Nervetti, 1’03”72.