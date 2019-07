“Sei anni per ‘adottare’ la rotonda e l’irrigazione è rotta da mesi”

Una vicenda paradossale, al limite del surreale, quella che ci racconta con la sua lettera Marcella Rossi della ditta Saie di Piacenza.

La sintesi della testimonianza che segue potrebbe essere: “Perchè un privato dovrebbe occuparsi del bene pubblico, se la ricompensa è questa?”

La storia è quella della manutenzione del verde ed in particolare quello delle rotonde urbane concesso a privati (nelle foto quella in questione tra la Caorsana e strada dell’Anselma): un’idea lanciata dall’amministrazione Reggi a Piacenza, che in questo caso ha avuto un esito decisamente poco felice.

Ecco il racconto integrale nella lettera della signora Rossi:

Correva l’anno 2011 quando durante una cena di classe con i suoi ex allievi, mio padre (ex professore dell’Itis di Piacenza e titolare dell’azienda Saie) ricevette la proposta dall’allora sindaco Reggi (ex allievo anche lui) di prendere in affido una rotonda.

L’idea gli piacque parecchio e iniziammo ad informarci sulle procedure. Una babele che nemmeno se avessimo chiesto di adottare un bambino! Mio padre fremeva e le pratiche andavano a rilento.

Non scendo nei dettagli, ma chi mi conosce sa che sono ostinata e se mi impunto arrivo alla fine. Sono arrivata a “minacciare” gli uffici (tutto documentato da mail infuocate) che se non si fosse mosso qualcosa avrei scritto ai giornali locali e non su come sia difficile fare del bene per la propria città.

Abbiamo ricevuto e firmato il contratto di affido a maggio 2017, dopo 6 anni dal primo contatto! Mio padre non è riuscito a vedere i cartelli Saie posizionati sulla rotonda da vivo, ha solo visto la foto, perché a giugno è morto.

Oggi, la rotonda che abbiamo in affido e per la quale paghiamo i giardinieri che ne curano il verde, ha l’irrigazione rotta …da mesi! Le segnalazioni che abbiamo fatto sono svariate e sono rimaste sempre inascoltate.

L’erba è bruciata e la rotonda fa tristezza e la brutta figura chi la fa? Non il comune, ma la Saie che ce l’ha in affido. Io insisto a tenerla solo perché la ritengo un legame con mio padre che l’ha desiderata, ma i miei colleghi che mi aiutano a seguire la pratica mi maledicono in continuazione.

Ora, la mia riflessione è: fintanto che ci sono aziende private che si offrono di occuparsi di un bene pubblico, perché non si dà loro la possibilità di farlo senza impazzire? Già, forse è meglio fare appalti per il verde pubblico…

Andando avanti così, e presto la rotonda di via Caorsana con strada dell’Anselma (nella foto), mio malgrado sarà abbandonata per sempre dalla Saie e lasciamo che il verde pubblico venga amministrato dal Comune, che abbiamo visto che si difende bene!

Misera Piacenza…