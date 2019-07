Appennino Festival, visita guidata al borgo di Caminata

Domenica 21 luglio 2019 a Caminata, in occasione del concerto gratuito “Per viam: viaggio musicale lungo la via degli abati – prima tappa” programmato alle ore 21 e 15 nella rassegna Appennino Festival, si svolgerà una visita guidata nel borgo alle ore 20.15 a cura di Cooltour.

Camminamenti segreti, torri, botteghe medievali e case in pietra sono le caratteristiche del borgo, dominato dalla chiesa dei santi Sinforiano e Timoteo, oggi monumento nazionale al cui interno sono conservate pregevoli opere lignee e in ferro battuto. Il ritrovo è fissato al parcheggio di via Vittorio Emanuele a Caminata (inizio paese) alle ore 20 e 15 per compilare una semplice scheda di partecipazione e pagare la quota di 3 euro.

La prenotazione è obbligatoria. Per prenotazioni o per informazioni si può chiamare il 3314606435 o scrivere a cattedralepiacenza@gmail.com.