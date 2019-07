Arena Daturi, ecco il programma dal 29 luglio al 3 agosto

Arena Daturi, ecco il programma della rassegna di cinema all’aperto di Piacenza curata da Arci e Cinemaniaci.

Il programma di questa settimana (29 luglio – 3 agosto) comprende il film che ha aperto l’edizione del Festival di Cannes 2018, “Tutti lo sanno“, e “Il campione“, vincitore di quattro Nastri d’argento. Sul grande schermo dell’arena questa settimana ci sarà anche il volto del grande Robert Redford, protagonista di Old Man & the Gun, e di Alessandro Borghi nei panni di Remo in Il Primo Re. Inizio proiezioni alle ore 21:30.

LUNEDÌ 29 LUGLIO

TUTTI LO SANNO

di Asghar Farhadi con Penelope Cruz, Javier Bardem, 2h 12’, SPA-FRA-ITA 2018

MARTEDÌ 30 LUGLIO

STANLIO & OLLIO

di John S. Baird con S. Coogan, J. C. Reilly, 1h 37’, GBR-CAN-USA 2018

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO

IL CAMPIONE

di Leonardo d’Agostini con Stefano Accorsi, 1h 45’, ITA 2019

GIOVEDÌ 1 AGOSTO

OLD MAN & THE GUN

di David Lowery con R. Redford, C. Affleck, D. Glover, 1h 33’, US 2018

VENERDÌ 2 AGOSTO

IL PRIMO RE

di Matteo Rovere con Alessandro Borghi, 2h 7’, ITA, 2019

SABATO 3 AGOSTO

BOHEMIAN RHAPSODY

di Bryan Singer con Rami Malek, Lucy Boynton, 2h 14’, USA-GBR 2018

All’interno del cortile è presente il servizio bar. Inoltre sono disponibili le magliette di Cinemaniaci (10€) in diversi colori tutte con il nuovo logo dell’associazione.