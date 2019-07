Arriva “Concorto” con 49 corti in gara: focus su Russia e Portogallo

Anche quest’anno dal 17 al 24 agosto torna, nella tradizionale e magica cornice di Parco Raggio (Pontenure, Piacenza) il Concorto Film Festival, la rassegna internazionale di corti ormai divenuta maggiorenne con la sua 18esima edizione. La presentazione della rassegna alla Fondazione di Piacenza e Vigevano, nel corso di una conferenza stampa nella mattinata del 29 luglio.

Sono 49 i cortometraggi in concorso (e in aggiunta altri ancora da selezionare), provenienti da 30 paesi diversi e 13 prime italiane a contendersi il premio “Asino d’oro” per il miglior film, assegnato dalla giuria internazionale. Tanti nomi prestigiosi per questa edizione del festival, che vedrà comparire sui propri schermi 6 cortometraggi di Cannes presentati in prima italiana.

Quest’anno l’edizione si concentrerà su due focus geografici dedicati a due paesi vicini: Russia e Portogallo. (VAI AL SITO COL PROGRAMMA)

Come sottolinea Alberto Dosi (Fondazione di Piacenza e Vigevano) “in un mondo sempre più semplificato e superficiale, eventi di questo tipo sono indispensabili per far crescere culturalmente un territorio, in modo da poter osservare, attraverso gli scambi con l’estero, l’evolversi delle problematiche, di linguaggio e dei mezzi di comunicazione nelle altre nazioni”.

Tre i Focus a tema: ABSOLUTE BEGINNERS / A coming-of-age, che si focalizza su una crescita individuale psicologica e morale in un passaggio dalla giovinezza alla maturità, UNCANNY VALLEY / La valle perturbante, “che mostra come l’essere umano sia esponenzialmente respinto dalla tecnologia quando essa diventa troppo “umana””, e SUPERNATURE, che “riflette sul rapporto tra l’uomo e la natura attraverso la proposta di una serie di cortometraggi che analizzino la “questione del momento””. Quest’ultimo tema sarà sviluppato in senso pratico dalla presenza di materiali non inquinanti nella zona ristoro (forniti da MG) e di numerosissimi contenitori per un riciclaggio attento (resi disponibili da Iren)

Più in generale, a snodarsi attraverso i cortometraggi sarà il tema della complessità del nostro mondo e di tutto ciò che ci circonda, come ci dice Claudia Praolini, direttrice artistica del Festival: “La scelta di Concorto va nella direzione della complessità. Nonostante spesso sentiamo che qualcuno cerca di rendere le cose semplici all’apparenza, viviamo in un modo sempre più articolato e complesso, dove è sempre più indispensabile fornire alle persone strumenti e spunti di riflessione. Concorto quest’anno vuole rivendicare, attraverso il mondo dei cortometraggi, la complessità delle cose, del nostro mondo e dei grandi fenomeni che lo stanno animando stimolando tutti a porsi domande su ciò che ci circonda”.

Fuori concorso, ma non meno importanti, ci saranno la sezione DEEP NIGHT, lo spazio concortiano dedicato al mondo dell’horror e del fantastico, e UBIK, dove troveranno spazio le opere dal linguaggio più innovativo. Per coinvolgere i più giovani nel mondo del cinema non mancheranno due workshop: un corso di linguaggio e critica cinematografica tenuto da Giulio Sangiorgio, rivolto alla Giuria Giovani, e Audiovisiva, seminario con Tomás Sheridan focalizzato sul cinema documentario rivolto a ragazzi fra i 16 e i 20 anni.

In occasione del Festival, dopo il successo dello scorso anno, ci sarà la mostra dal titolo “TT tenero terribile”, una raccolta di illustrazioni, a tema botanico e animale, dipinte su azulejos (mattonelle) e carta curata da Giovanna Lopalco alias Pelo di Cane, autrice della locandina dell’edizione 2019 di Concorto. Il sindaco di Pontenure, Manola Gruppi, tiene a sottolineare la “grande passione e l’impegno dedicati a questo evento di risonanza internazionale, la cui organizzazione coinvolge esperti e volontari per oltre un anno”.