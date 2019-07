Arriva il libro delle fiabe di Bersani, giovedì la presentazione

Presentazione ufficiale de “Le fiabe illustrate dei Bersani” giovedì 11 luglio – Borgo dei Bersani, Gropparello, Piacenza

Tutto è nato “inseguendo il Bianconiglio”. Un laboratorio di scrittura creativa di due giorni, il 26 e 27 maggio del 2018, sotto la guida dello scrittore mantovano Ivano Porpora, in uno dei posti più magici della nostra provincia: il borgo dei Bersani di Gropparello. Un viaggio di 48 ore in mezzo alla natura che ha saputo scatenare, anche attraverso piccoli trucchi da scrittore, la fantasia dei partecipanti.

E allora eccolo! A distanza di poco più di un anno dalla due giorni al Bed & Breakfast “Il Bianconiglio”, 12 mesi utili a perfezionare i testi e le storie, Le Fiabe illustrate dei Bersani vengono presentate proprio nel luogo che le ha ispirate, nel borgo dei Bersani, il “paese delle favole” della provincia di Piacenza, giovedì 11 luglio alle 21.

Una serie di racconti che rappresentano il mondo incantato di un piccolo borgo delle colline piacentine e che è nato dalla mente di 10 apprendisti scrittori, continuamente sollecitati da Ivano Porpora, che in quel contesto sembrava tanto l’Hagrid di Harry Potter ma con in mano carta e penna.

La magia però non si ferma alle parole pubblicate da Edizioni Officine Gutenberg, ma prosegue anche nelle immagini. Questo perché le fiabe hanno anche le loro illustrazioni, create da: Fausto Chittofrati, Piera Marchioni, Alice Iudicello, Carla Piazza, Francesco Piccinelli, Giusi Taglialatela.

La presentazione de Le fiabe illustrate dei Bersani, di giovedì 11 luglio, si svolge nell’ambito della rassegna dei “Giovedì dei Bersani”, una serie di appuntamenti creati dall’Associazione Arte Nostra, un gruppo che dal 2016 si impegna a promuovere il territorio del Comune di Gropparello e che ha deciso di partire proprio dai Bersani con l’idea di riempire di murales e di magia il piccolo borgo sulle colline della Val Chero.

Lo scrittore: Ivano Porpora – Nasce nel 1976 a Viadana, in provincia di Mantova. Ha pubblicato i romanzi La conservazione metodica del dolore (Einaudi 2012) e Nudi come siamo stati (Marsilio 2017). Tiene corsi di scrittura e collabora con studi di psicoterapia, per i quali conduce percorsi basati sulla narrazione. È presidente dell’associazione culturale La Nottola di Minerva.

Gli autori – Giovanni Battista Menzani, Piera Marchioni, Alessia Maretti, Lisa Tibaldi, Nicoletta Livelli, Saveria Albanese, Paola Cerri, Barbara Tagliaferri, Sandra Saltarelli, Giusi Taglialatela.

Online – Il libro è acquistabile anche sul sito di Edizioni Officine Gutenberg, a questo link http://bit.ly/2Jwo9ek