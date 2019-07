In arrivo nuovi temporali, temperature giù fino a mercoledì

L’allerta gialla per temporali in tutta la Regione Emilia Romagna si prolunga anche nella giornata di martedì 9 luglio.

Le previsioni meteorologiche individuano per la giornata di martedì 9 luglio infatti condizioni diffuse di instabilità causate da un vortice ciclonico in transito sul Mediterraneo. Questa situazione favorirà lo sviluppo di fenomeni temporaleschi sul territorio regionale, in particolare nelle ore serali sulle zone di pianura prossime al Po. Le temperature saranno in diminuzione.

L’attività temporalesca è data in intensificazione nelle successive 48 ore, quindi sulla giornata di mercoledì 10 luglio.

L’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, in stretto raccordo con Arpae Emilia Romagna, seguirà l’evoluzione della situazione; si consiglia di consultare l’Allerta e gli scenari di riferimento sulla piattaforma web: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it