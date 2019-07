Assigeco conferma la guardia Fabio Montanari

Assigeco Piacenza annuncia la conferma di Fabio Montanari nel roster della prima squadra anche per la prossima stagione 2019/2020.

La guardia, classe 2001, prodotto del settore giovanile Assigeco, nella passata stagione, ha giocato in doppio tesseramento in Serie C Gold al Basket Team Pizzighettone e in Serie A2 con la maglia biancorossoblu.