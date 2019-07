Assigeco, ecco gli appuntamenti della preseason: raduno il 19 agosto

Assigeco Piacenza è pronta ad inaugurare una nuova stagione di Serie A2 Old Wild West 2019/2020 con il raduno del Campus di Codogno, in programma per lunedì 19 agosto alle ore 17.

Successivamente i ragazzi di coach Ceccarelli inizieranno la preparazione in vista dell’inizio del campionato con un fitto programma di amichevoli – presentate nella mattinata del 30 luglio – inframezzate dal triplo impegno della Supercoppa LNP.

CALENDARIO PRESEASON