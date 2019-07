Atletica Piacenza ancora in evidenza con Stamenov e Dallavalle

L’Atletica Piacenza conferma la sua caratura nazionale ed internazionale grazie ai suoi due alfieri, Nasko Stamenov e Andrea Dallavalle.

Il primo è stato convocato dalla nazionale del suo Paese, la Macedonia, ai Campionati Europei under20 a Boras, tenutisi in Svezia dal 18 al 21 luglio. Il giovane saltatore in alto non è riuscito a superare la fase eliminatoria, pur confermandosi sui suoi livelli. E’ infatti stato capace di valicare l’asticella posta a 1,95 metri, miglior prestazione stagionale del giovane, che esce dunque da un periodo difficile dal punto di vista degli infortuni, collezionando un’altra esperienza internazionale. Ora per portacolori biancorosso ed ex Libertas Cadeo si aprono le porte per la Coppa Europa, competizione a squadre per nazionali.

Dallavalle, fresco bronzo europeo nel salto triplo, ha invece affrontato i Campionati italiani Assoluti a Bressanone, il 28 luglio. Nella bellissima cornice montana della Reiffeisen Arena, guastata soltanto da un tempo incerto e umido, la stella dell’Atletica Piacenza in forza alle Fiamme Gialle non è riuscito a trovare il bandolo della matassa. Nonostante una buona serie di salti, quasi tutti sopra i 16 metri, ha faticato a trovare confidenza con la pedana, fermandosi infine a 16,24m e al quinto posto finale.

Per quanto la giornata sia stata complessivamente non soddisfacente, Andrea ha comunque dimostrato di saper affrontare a testa alta e con risultati più che dignitosi anche una situazione difficile: è capitata una giornata no, comprensibile anche alla luce di due appuntamenti importanti come europei e nazionali così ravvicinati tra di loro.