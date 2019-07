Atmosfere anni ’50 per il Sun Rock Festival a Sarmato

Torna, il 12, 13 e 14 luglio, il Sun Rock Festival a Sarmato (Piacenza).

Alla sedicesima edizione non mancherà la pista da ballo (120mq) più scatenata del piacentino, sulla

quale gli amanti degli anni ’50 potranno cimentarsi col sound che in questi tre giorni imperverserà per Sarmato. Quando scarseggeranno le energie per continuare a ballare, fare un salto agli stand gastronomici, aperti dalle ore 19, diventa obbligatorio.

A questo proposito il Sun Rock Festival adotta piatti e bicchieri in materiale lavabile e riutilizzabile per garantire un impatto minore sull’ambiente. Inoltre, a tenere compagnia per tutte le serate vi saranno numerose bancarelle nelle quali si potranno trovare vestiti, accessori e dischi tipicamente fifties. Oltre a ciò saranno anche presenti spazi dedicati allo scatto di polaroid ricordo e a stylist corner che esaudiranno ogni desiderio di trasformazione in modo da farvi sembrare appena usciti dagli anni 50.

Tornando invece all’offerta musicale, durante le tre serate si esibiranno i “The Same Old Shoes” e dj Tommy “il Losco” (venerdì 12 luglio), “Rockin’em”,“Stike”, dj Andy Fisher and his Rocket Fish, dj Willy (sabato 13 luglio) ed infine Jumpin’up, dj Crazy Finger (domenica 14 luglio). Durante l’ultima data della rassegna sarà inoltre presente la novità del Festival, ovvero la sfida Man vs Food; per scoprire di cosa si tratta è sufficiente cliccare qui