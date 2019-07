In arrivo piogge e temporali a Piacenza.

Già dal pomeriggio di martedì 9 luglio sono attesi annuvolamenti con occasionali rovesci o temporali, seguiti alla sera da possibili rovesci – anche a carattere temporalesco – sia in pianura che sui rilievi.

Per quanto riguarda mercoledì 10 luglio, la Protezione Civile Emilia Romagna ha poi emanato un’allerta gialla per temporali valida per tutta la giornata.

Tuttavia, i fenomeni temporaleschi sono attesi principalmente in mattinata, mentre già dal pomeriggio dovrebbe rasserenarsi un po’ovunque in provincia.

Atteso tempo instabile anche giovedì 11 luglio, con nuvole e possibili piogge sui rilievi sopratutto alla mattina.

In calo le temperature, con minime del mattino che si attesteranno tra i 15°C sui rilievi e i 18°C in pianura e massime pomeridiane tra i 21 – 24°C sui rilievi e tra i 28-31°C in pianura.