Auto abbatte un palo e finisce nella rotonda. Gli occupanti fuggono

Incidente stradale intorno alle 7 di domenica 21 luglio all’altezza della rotonda tra via Emilia Pavese e la bretella che conduce al casello di Piacenza Ovest.

Una Peugeot 206 è uscita di strada abbattendo un palo segnaletico e finendo la propria corsa nel mezzo della rotatoria (nelle foto).

Quando sul posto sono arrivati i soccorritori della Croce Rossa con l’ambulanza, non hanno trovato nessuno degli occupanti il mezzo.

Il conducente – secondo alcuni testimoni presenti sulla scena – e le altre persone a bordo si erano dileguate subito dopo l’incidente. Per i rilievi sono intervenuti una pattuglia della polizia municipale e la polizia. Anche i vigili del fuoco sono arrivati per la messa in sicurezza.

Secondo quanto si è appreso una persona si è successivamente presentata al Pronto Soccorso per fornire spiegazioni.

La polizia municipale ha subito visionato i filmati delle telecamere che presidiano l’incrocio riuscendo a ricostruire i fatti: pare che alla guida vi fosse un giovane 20enne già individuato e a bordo altre tre persone. Tutti sarebbero usciti dalla vettura danneggiata e poi si sarebbero allontanati a piedi.

Ulteriori accertamenti sono in corso.