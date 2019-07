Auto contro una cancellata dopo l’incidente: un ferito lieve

Non hanno fortunatamente riportato gravi conseguenze le persone coinvolte in un incidente avvenuto nel pomeriggio di martedì ai Casoni di Gariga (Podenzano).

E’ accaduto poco prima delle 17 in via Galilei, dove si sono scontrati, per cause in corso di accertamento, un camion e una Citroen Berlingo: quest’ultima, dopo l’impatto, è finita su un marciapiede urtando una cancellata. Lievemente ferito il conducente, soccorso dall’ambulanza della Croce Rossa.

Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia municipale dell’Unione Valnure Valchero.