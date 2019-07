Avviso appalto aggiudicato Provincia di Piacenza Strada Provinciale n. 654R di Val Nure

Provincia di Piacenza

Avviso appalto aggiudicato

Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di cui al progetto “Strada Provinciale n. 654R di Val Nure – Lavori di riqualificazione, messa in sicurezza e consolidamento del corpo stradale nel territorio dei Comuni di Ferriere, Farini e Bettola” CUP D17H18001440001 – CIG 7920211CDE Numero di offerte: 46. Aggiudicatario: “ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI S.R.L., (C.F./P.I. 01413200336), con sede in Gossolengo (PC).

Valore dell’offerta vincente a € 508.278,31 di cui € 13.430,08 per oneri per la sicurezza, corrispondente ad un ribasso del 15,72%. Determinazione di aggiudicazione e dichiarazione dell’efficacia dell’aggiudicazione n. 728 del 03/07/2019.

Il presente avviso è stato pubblicato sulla GURI Serie Speciale Contratti Pubblici n. 87 del 26/07/2019.

Responsabile del procedimento: dott. geol. Davide Marenghi