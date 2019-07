Bakery, confermati gli under Bracchi e Orlandi

La Bakery Piacenza – Pallacanestro Piacentina annuncia la conferma degli under Luca Bracchi e Andrea Orlandi per la stagione 2019/2020.

“Entrambi i giocatori – spiegano i vertici del club – facevano parte del roster nella passata stagione in serie A2, con il primo presente anche nella gloriosa annata di due anni fa. I due piacentini, classe 2000 e 2001, sono il vero fiore all’occhiello del vivaio Bakery essendo nati e cresciuti in biancorosso. In questa stagione dovranno trovare la consacrazione dopo un lungo apprendistato trascorso tra prima squadra e categorie giovanili”.

Ecco le prime dichiarazioni dei due cestisti dopo la conferma.

Luca Bracchi: “Mi aspetto un anno di duro lavoro individuale e di squadra. Punto molto sullo staff tecnico, verso il quale nutro molta fiducia, sperando di faticare duro ogni giorno per migliorarmi. Sono anni che ho la possibilità di allenarmi con la prima squadra e, con loro, ho vissuto emozioni uniche. Sarà bello ritrovare due vecchi compagni e amici come Bruno e Maggio. Siamo tutti e tre legati dalla splendida annata 2017-18. Amo lavorare ed allenarmi. Tramite questa mia grande dedizione cercherò di ritagliarmi spazio in campo e la fiducia di compagni e allenatori”.

Andrea Orlandi: “Mi aspetto di trovare una squadra con tanta voglia di giocare assieme ed essendo composta da molti giovani, non credo che ci saranno problemi a legare con i compagni. L’obiettivo di quest’anno è riuscire ad entrare in campo per la prima volta con la maglia della serie B. Per farlo dovrò sempre allenarmi al massimo e migliorare sia a livello individuale che a livello di squadra. Ho molta fiducia nei miei compagni e spero di aiutarli per raggiungere gli obiettivi stagionali”.