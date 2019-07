Bakery verso la nuova stagione, il 18 agosto il raduno

A poco più di due mesi dall’inizio ufficiale della stagione, la Bakery Piacenza ha fissato per domenica 18 agosto il raduno della prima squadra al PalaBakery di Largo Anguissola. La squadra e la società si presenteranno alla stampa ed ai tifosi alle ore 18.

“Serie B – afferma la società biancorossa – è sinonimo di ripartenza verso nuovi obiettivi e scoprire volti freschi per il futuro. Invitiamo caldamente tutti ad essere presenti per dare carica al presidente, alla squadra e a tutta la società”.

Dopo la delusione dello scorso maggio, che ha visto i biancorossi retrocedere per danno dell’Axpo Legnano (ora in serie C gold), la Bakery si prepara alla stagione 2019/2020 carica e con voglia di dire la sua in un girone che si preannuncia davvero impegnativo. Come da consuetudine, il Presidente Marco Beccari rilascerà le prime parole per aprire la stagione e infondere entusiasmo a tutto l’ambiente Bakery.

Nei prossimi giorni sarà comunicato il calendario e i vari impegni pre-stagione.