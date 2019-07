Bando alloggi Erp e nuovo emporio solidale, le news di Informasociale

Le informazioni di Informasociale su PiacenzaSera.it: ecco tutte le novità dello sportello del comune di Piacenza anche sulla nostra testata.

NEWSLETTER INFORMASOCIALE – 7/2019

SERVIZIO CIVILE REGIONALE 2019: DOMANDE ENTRO IL 12 LUGLIO

Il Comune di Piacenza bandisce una selezione per 4 giovani tra i 18 e i 29 anni da impiegare nell’ambito dei progetti di servizio civile regionale volontario. L’avvio del progetto è previsto per lunedì 2 settembre. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizio Civile del Comune di Piacenza (tel. 0523/492574).

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE: STABILITI NUOVI LIVELLI REDDITUALI

Dal 1 luglio INPS ha variato e stabilito nuovi livelli reddituali per la corresponsione dell’assegno per il nucleo famigliare. I nuovi livelli reddituali saranno validi per il periodo 1 luglio 2019 – 30 giugno 2020.

ERP, APERTO IL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

I cittadini con determinati requisiti economici, oggettivi e soggettivi possono presentare domanda per l’assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia residenziale pubblica (o “case popolari”). Fino al 31 agosto 2019 è aperto un nuovo bando: per ricevere assistenza nella compilazione è possibile rivolgersi presso i Caf convenzionati con il Comune di Piacenza

APERTE LE DOMANDE PER LE RICHIESTE DI “CAMBIO ALLOGGIO”

Fino al 31 agosto è aperto il bando per la formazione di una graduatoria per l’accesso alla mobilità degli assegnatari di alloggi di Edilizia residenziale pubblica. La graduatoria sarà pubblicata entro il 30 novembre.

AL VIA L’ATTIVITÀ DELL’EMPORIO SOLIDALE

Apertura giovedì 18 luglio per il progetto, sostenuto da Fondazione di Piacenza e Vigevano, a cui collaborano Comune di Piacenza, Caritas Diocesana, Croce Rossa Italiana, Svep e Auser, nato per aiutare le fasce di popolazione più deboli. All’Emporio possono accedere le persone che abitano a Piacenza, con un Isee inferiore o uguale a 17.000 euro. All’Emporio non circola denaro, ma le persone avranno a disposizione una tessera a punti e potranno usufruire dei servizi dell’Emporio per un periodo di sei mesi.

FINO AL 29 AGOSTO ATTIVI I CENTRI CLIMATIZZATI PER LA TERZA ETÀ

Nei pomeriggi estivi del martedì, mercoledì e giovedì verranno allestiti alcuni centri d’incontro climatizzati dedicati agli anziani, in collaborazione con le associazioni di volontariato. I centri possono essere liberamente frequentabili dagli anziani residenti a Piacenza e saranno aperti dalle 15.00 alle 17.30. È possibile prenotare anche il servizio di trasporto contattando l’InformaSociale al numero 0523.492731, dalle 9 alle 11, oppure recandosi presso gli sportelli in via Taverna 39 o in via XXIV Maggio 28.

VICINATO SOLIDALE, DOMANDE FINO AL 31 LUGLIO

È uscito il nuovo bando di Vicinato Solidale, il progetto che mette a disposizione posti letto per studenti fuori sede in cambio di un servizio sociale di tre ore settimanali, per la durata di 10 mesi. Domande dal 20 giugno al 31 luglio 2019.

PROGETTO ESTATE, SI AMPLIA IL SERVIZIO PER LA FASCIA 11-14 ANNI

Si arricchisce, grazie all’impegno congiunto dell’Amministrazione comunale e della Fondazione di Piacenza e Vigevano, l’offerta educativa e assistenziale del “Progetto estate”. Le iscrizioni per tutte le attività in calendario sono aperte dal 1° luglio, presso gli uffici della cooperativa sociale Eureka in via Manfredi 18 (tel. 0523.756677 – info@eurekacoop.it).

ANDIAMO IN GITA A PIACENZA: IL CALENDARIO DI LUGLIO DELLE INIZIATIVE PER LA TERZA ETÀ

Mercoledì 10 luglio visita alla Chiesa di San Francesco. Martedì 23 visita al Museo di Storia naturale, aperto anche a nonni con nipoti. Le visite sono tutte con prenotazione obbligatoria, contattando in orario mattutino l’ufficio Attività socio-ricreative (via Taverna 39, tel 0523.492724).

“RIGIOCATTOLIAMO”, INIZIATIVA DI SOLIDARIETÀ DI FEDERFARMA PIACENZA

Fino al 31 luglio, in tutte le farmacie aderenti, è possibile donare giochi in buono stato per i bimbi e le mamme ospitati nelle case protette del Telefono Rosa.

CHIUSURE DELL’INFORMASOCIALE DI VIA TAVERNA

Martedì 9 luglio lo Sportello InformaSociale di via Taverna chiuderà anticipatamente alle ore 11.30 per un corso di formazione. Dal 21 luglio al 31 agosto, lo sportello resterà chiuso al sabato per l’orario estivo.

ORARIO ESTIVO DEGLI SPORTELLI INFORMAFAMIGLIE

Nei mesi estivi, in luglio e agosto, lo Sportello InformaFamiglie&Bambini del Centro per le Famiglie Galleria del Sole osserverà il seguente orario: lunedì, martedì, giovedì, venerdì 8.30–12.30, mercoledì 8.30–18; sabato chiuso.

NOTIZIE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE

DISOSTRUZIONE PEDIATRICA

Lunedì 8 luglio alle 20.30 si terrà il prossimo incontro sulle “Manovre di disostruzione delle vie aree in età pediatrica”, gestito dalla Croce Rossa Italiana presso il Centro per le Famiglie Galleria del Sole. Incontro a numero chiuso – Iscrizione obbligatoria contattando lo Sportello InformaFamiglie&Bambini.

ANIMAZIONI PER FAMIGLIE CON PAPPA&PERO

Spettacoli gratuiti itineranti per bambini e famiglie nei parchi cittadini: venerdì 12 luglio, ore 21.00 sul Pubblico Passeggio, a lato del Palazzetto dello Sport: “La stagione delle fiabe”

INCONTRO INFORMATIVO DI PRESENTAZIONE SUI CORSI PREPARTO

Venerdì 19 luglio alle ore 9.00 si terrà la presentazione dei corsi pre-nascita per mamme che partoriranno nel mese di ottobre 2019, a cura delle ostetriche dell’Ausl e del Centro per le Famiglie del Comune di Piacenza. L’incontro è ad accesso libero e si svolgerà alla Galleria del Sole n.55 – Centro Civico Farnesiana.

