Baseball, Piacenza-Milano sfida diretta per i play off

La sfida tra Piacenza e Milano 1946, in programma domenica al De Benedetti (gara1 alle 11 – gara2 alle 15,30 arbitri Bianchi e Crescenzi), mette di fronte le due squadre più in forma del momento, oltre alla capolista Codogno che ormai veleggia indisturbata.

I padroni di casa hanno vinto sei delle ultime otto partite e sono reduci dal robusto pareggio a domicilio della prima della classe, mentre i milanesi arrivano da cinque successi consecutivi e proprio nell’ultimo turno, battendo due volte lo Junior di misura, si sono issati al secondo posto in classifica. Il Piacenza, in virtù del fatto di essere la squadra col maggior numero di recuperi a disposizione, ben sei, può ancora legittimamente ambire ai play-off nonostante l’attuale quinto posto. Un ottimo finale di regular season potrebbe rilanciare alla grande la squadra di Kevin Nieves e questa sorta di spareggio con Milano è la prima tappa di questo auspicabile cammino.

I lombardi, è doveroso riconoscerlo, sono avversari duri e difficilmente addomesticabili. Non hanno mai perso due volte nella stessa giornata, ad eccezione degli incontri contro Codogno, e sono quindi abituati a muovere con continuità la loro classifica che in effetti li vede stazionare da sempre nelle zone alte. All’andata finì in pareggio con Piacenza che non sfigurò affatto, iniziando proprio in quell’occasione la sua risalita dopo un inizio di campionato disastroso. La speranza è che anche in questa occasione l’esito del confronto determini una svolta in una stagione biancorossa che potrebbe ancora riservare soddisfazioni difficilmente prevedibili un paio di mesi fa.

LE ALTRE PARTITE – La capolista Codogno ospita Avigliana, mentre Junior Parma e Fossano si giocano molto nello scontro in fondo alla classifica. Chuide il programma l’interessante Poviglio-Crocetta Parma che oppone tra loro due formazioni appaiate al terzo posto ma in leggero calo.

CLASSIFICA – Codogno 833 (18-15-3), Milano 600 (16-12-8), Poviglio e Crocetta Parma 556 (18-10-8), Piacenza 500 (16-8-8), Junior Parma 368 (19-7-12), Avigliana Bees 316 (19-6-13), Fossano 278 (18-5-13).