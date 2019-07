Una festa con il Gabibbo e Maddalena Corvaglia per il Centro Commerciale San Rocco al Porto, storico punto di riferimento per lo shopping nel piacentino e nel lodigiano, ribattezzato Belpò, nome suggerito dagli abitanti del territorio con un sondaggio su facebook

Nel video il direttore del centro Stefano Strazzer.

di 8 Galleria fotografica Il nuovo centro commerciale Belpò









Sabato 20 il debutto per la Galleria completamente rinnovata, con i due ospiti speciali: la showgirl e conduttrice televisiva Maddalena Corvaglia e il mitico Gabibbo, con un minishow che ha fatto divertire grandi e bambini.

Il nuovo Belpò avrà un’offerta praticamente raddoppiata nelle dimensioni, con 60 negozi e tanti servizi. In Galleria arriveranno nuovi brand come Cotton&Silk, Pandora, Bata, Golden Point, Wycon, l’ottica Nau e la libreria Giunti al Punto. In più nel nuovo parco esterno sono già arrivati gli store Maisons du Monde, Scarpe&Scarpe ed Euronics. E prossimamente apriranno anche Happy Casa, OVS, Idexé, JD Sports e non solo. E per chi ha bisogno di fare rifornimento ci sarà anche un comodo distributore self service aperto 24 ore su 24.

Anche l’area dedicata alla ristorazione sarà completamente rinnovata, con un’offerta che spazia dalla cucina tradizionale ai sapori internazionali, con insegne come Alice Pizza, Roadhouse Restaurant, La Piadineria e presto anche Sushiko. La nuova Food Court sarà accessibile anche la sera con orario prolungato, e verrà utilizzata per spettacoli ed eventi di intrattenimento. Ma la vera particolarità del Centro sarà al piano superiore, dove a partire dal mese di settembre saranno ospitati spazi innovativi dedicati alla condivisione, clinica medica, palestra e molto altro ancora. Un modo per trasformare il Centro Commerciale Belpò in un luogo da vivere a 360°, tra shopping, svago e tanti servizi utili per tutta la famiglia.

