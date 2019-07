Beppe Grillo e il tormento dell’insonnia, lo spettacolo arriva a Pontenure

E’ in arrivo uno degli spettacoli più attesi dell’estate piacentina. Beppe Grillo sarà a Pontenure mercoledì prossimo 17 luglio (Parco Raggio – ore 21.30) con il suo “Insonnia – Ora dormo”.

Un appuntamento all’interno di “Piazza Grande Tour”, la rassegna estiva (promossa dall’associazione Culturale Divertimente in collaborazione con HPIevent srl e Bewonder di Andrea Baldini) di quaranta eventi di musica live e cabaret d’autore organizzati nei paesi della provincia di Piacenza che ha l’obiettivo di valorizzare i luoghi del territorio attraverso la promozione e l’organizzazione di eventi di qualità.

Uno spettacolo intimo e autentico, in cui l’istrionico Beppe Grillo si spoglia delle vesti di politico per vestire quelle di un uomo comune alle prese con il disturbo del sonno più diffuso al mondo, l’insonnia, con l’ironia che da sempre lo contraddistingue. In questo show l’insonnia che tormenta Grillo da 40 anni e lo porta a farsi domande scomode, a interrogarsi sull’ovvio e a trovare risposte azzardate, a diventare il personaggio che tutti conoscono, viene raccontata in un «work in progress» creativo.

Un viaggio nella vita del comico che «auspica un ritorno a un sistema più percettivo, primordiale, istintivo». Beppe Grillo si racconta così, «prendendo in contropiede ancora una volta tutti quelli che lo vogliono dipingere diverso da quello che è». Immancabile il riferimento agli eventi dell’attualità più recente, filtrati dalla sua pungente ironia.

Lanciato nel mondo della televisione alla fine degli Anni Settanta, ha raggiunto in poco tempo una grande popolarità, che nel decennio successivo gli è valsa la partecipazione come protagonista in alcuni film commedia e il ruolo di testimonial in campagne pubblicitarie di grande successo. A partire dagli Anni Novanta si è dedicato prevalentemente agli spettacoli dal vivo, monologhi sull’attualità spesso di taglio ambientalista o legati all’economia. E con inevitabili riferimenti anche alla politica, vista la sua importanza crescente nello scenario degli ultimi anni come leader del Movimento Cinque Stelle.

Per info e prenotazioni cell. 347 7987728 – 349 8905841, oppure è possibile visitare il sito www.piazzagrandetour.it per scoprire i punti prevendita. Prezzi a partire da €15. Il giorno dello spettacolo è possibile acquistare i biglietti presso Parco Raggio che aprirà dalle ore 19 con una proposta di street food e servizio bar.