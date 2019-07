Biblioteche comunali, gli orari di agosto e le chiusure programmate

A partire da giovedì 1° agosto, entreranno in vigore ulteriori variazioni sull’orario estivo delle Biblioteche comunali di Piacenza.

La sede centrale della Passerini Landi sarà operativa il lunedì dalle 14 alle 19, il martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13, il giovedì dalle 9 alle 19. La chiusura per ferie è fissata dall’8 al 24 agosto compresi, così come per la sezione Ragazzi “Giana Anguissola” che, nella parte restante del mese, sarà aperta al pubblico dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30, nonché il giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30.

La sede di viale Dante sarà chiusa da sabato 3 a sabato 17 agosto compresi, mentre negli altri giorni garantirà i servizi con lo stesso orario attivato in luglio: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, il giovedì e venerdì anche dalle 15 alle 19. Sarà invece chiusa per ferie da venerdì 16 agosto (oltre alla festività di giovedì 15) la sede della Farnesiana, che sino a quella data resterà operativa negli orari attualmente in vigore: lunedì, martedì e mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, nelle mattinate di giovedì e venerdì dalle 9 alle 13. Chiuso per l’intero mese di agosto, invece, il Punto prestiti della Besurica.