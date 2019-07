Bobbio, auto sequestrata diventa un mezzo ad alta tecnologia della Polizia Locale

Una nuova autovettura multifunzionale per la Polizia Municipale di Bobbio. La consegna del mezzo – che si aggiunge alla Fiat Punto già in dotazione agli agenti – è avvenuta nei giorni scorsi alla presenza di autorità cittadine e forze dell’ordine.

“Si tratta di un veicolo confiscato l’anno scorso dall’Agenzia del Demanio e consegnato alla Polizia Locale di Bobbio per farlo diventare un veicolo ad uso speciale, sia per attività di protezione civile che di polizia – spiega Manuel Martini del corpo della Polizia Locale di Bobbio – L’allestimento è stato effettuato da una ditta specializzata con innesti ad alta tecnologia: la vettura dispone infatti di due telecamere – una anteriore e una posteriore – con visione a 180 gradi, un kit di pronto soccorso, segnaletica mobile, precursore etilometrico, un kit per test per stupefacenti, oltre che di una postazione tablet interna per effettuare controlli da remoto e di uno specchio retrovisore touch screen”.

Si tratta di un mezzo che per caratteristiche è unico nel Nord Italia – dichiara poi Martini -: potente, versatile, adatto al fuoristrada e agli interventi in alta velocità. Il costo per l’Amministrazione è stato minimo, ed ha riguardato solo le spese di verniciatura e di allestimento – aggiunge -. Importante per la realizzazione del progetto anche la collaborazione dell’agente Filippo Sassi della Polizia Locale Valnure e Valchero, che ha dato supporto logistico – operativo; Michele Gorini della Croce Rossa di Marsaglia e gli agenti Andrea Repetti e Piero Rebolini della Polizia Locale di Bobbio, che si sono occupati della gestione del progetto”.