La Via Francigena a Cadeo mette in movimento pellegrini di tutte le età, tra cammino e storia.

E’ avvenuto lunedì 22 luglio con il gruppo dei ragazzi del grest parrocchiale che hanno camminato lungo il territorio comunale per oltre 6km ; è avvenuto domenica 21 luglio con oltre 70 adulti grazie alla “Camminata sulla Via Francigena” da Roveleto a Fiorenzuola d’Arda, entrambe organizzate dall’associazione Fiorenzuola in Movimento, con la presenza del Comune di Cadeo e quello di Fiorenzuola.

“Quella che abbiamo affrontato noi è la tappa 17 che unisce Canterbury a Roma, attraversando le nostre campagne”, ha sottolineato Daniela Ceresa, vicepresidente di Fiorenzuola in Movimento. Il percorso dedicato agli adulti ha toccato la Fontanella della Madonna e il Santuario – sul territorio a Cadeo-, e ha poi raggiunto Fiorenzuola percorrendone il percorso cittadino fino alla Collegiata. A guidare la camminata di domenica, Barbara Vascelli, guida turistica, e Sergio Efosi.

“Speriamo che Cadeo ritorni ad essere tappa importante della Francigena -ha poi raccontato Sergio Efosi-, ricordiamo che qui è nato il primo e importante ospizio dedicato ai pellegrini poveri”.

“Da molti anni stiamo lavorando alla Via Francigena per cambiare il tracciato, almeno in parte” – ha spiegato invece ai presenti Marco Bricconi, primo cittadino di Cadeo -. Importante puntare alla valorizzazione del percorso storico, ma ci sta a cuore il tema della sicurezza. Abbiamo chiesto di progettare un percorso che consenta di visitare anche Cadeo, il suo castello e il Santuario. Puntare sulla Via Francigena significa valorizzare la cultura del nostro territorio ma anche dare nuovo impulso alla nostra economia”.

Insieme a Cadeo, anche Fiorenzuola punta alla valorizzazione della Francigena, come ha ricordato il sindaco Romeo Gandolfi: “Grazie al sostegno di Francigena in Comune che unisce sei comuni realizzeremo la riqualificazione di Piazza Caduti a Fiorenzuola”.

Cadeo e una nuova piazza del Municipio grazie a “Francigena in Comune” – Nuovi spazi a misura di pellegrino e non solo grazie a “Francigena in Comune”, il progetto che valorizzerà le tappe di Calendasco, Gragnano, Pontenure, Cadeo, Fiorenzuola e Alseno, e che punta ad elevare l’interesse globale di un itinerario riconosciuto dal Consiglio di Europa dal 1994.

“Con questo progetto, grazie anche ad un consistente contributo regionale, si accetta la sfida di uno sviluppo economico e culturale da un milione e 700mila euro – ha spiegato Vito Redaelli, archittetto che guida la progettazione della riqualificazione nei sei Comuni -. La rigenerazione locale rigenererà la via Francigena”.

La riqualificazione, progettata per Cadeo e presentata domenica alla popolazione, consiste nella creazione di una nuova piazzetta del Municipio con la realizzazione di un’ area verde accogliente sia per i pellegrini che per i cittadini. Un nuovo volto per l’area retrostante al Municipio, che sarà completamente ridisegnata e attrezzata anche con arredi “intelligenti” a misura di pellegrino.