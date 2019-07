A Cadeo pronti ad accogliere la Casa per le pene alternative della Caritas

“Un progetto ben organizzato e dotato di tutte le garanzie di cui il nostro territorio necessita”. Così Marco Bricconi, primo cittadino di Cadeo, commenta a caldo l’incontro tenutosi in Municipio con il direttore Caritas Piacenza Mario Idda circa il progetto Housing, la Casa per le pene alternative che a settembre aprirà i battenti a Cadeo.

Un tavolo di lavoro, quello avvenuto nel pomeriggio di martedì 30 luglio, che ha coinvolto amministratori (sindaco Bricconi e vicesindaco Toma), Parrocchia di Cadeo ( Federica Sesenna), Caritas parrocchiale (Marika Milani), il consigliere di minoranza Grazia Longo, i Servizi sociali di Cadeo (Silvia Fanzini) e l’equipe di Caritas diocesana impegnata sul progetto (Francesco Argirò, Alessandro Dosi e Davide Marchettini) guidata dal direttore Mario Idda.

Il progetto Housing a Cadeo – spiega il Comune – porterà ad inizio autunno all’apertura di una Casa di accoglienza per persone che possono beneficiare delle misure alternative alla detenzione. Qui saranno accolti coloro che non hanno risorse proprie o reti all’esterno e che altrimenti finirebbero di scontare la pena recluse in carcere, persone cioè che hanno bisogno di un domicilio ed eventualmente di un inserimento lavorativo.

“Sono a disposizione di tutti coloro che desiderano meglio comprendere il progetto Caritas o hanno dei dubbi – prosegue Bricconi – ma ci tengo a precisare che il progetto sarà guidato da una realtà solida ed esperta, Caritas Diocesana, che da anni è sinonimo di serietà e competenza riguardo ad accoglienza e accompagnamento nell’area del disagio”.

“Durante l’incontro è merso che la riuscita del progetto non può non dipendere anche dalla collaborazione dell’intera collettività – puntualizza Grazia Longo, consigliere di minoranza -; motivo per cui sarà necessario, circostanza emersa da parte di tutti, un costante impegno all’informazione e alla trasparenza al fine di garantire la sicurezza e la tranquillità di tutte le parti coinvolte ed in primis dei cittadini. Ed il mio impegno sarà proprio in questo senso”.

“Non siamo neofiti in progetti come questo. Caritas da 20 anni è presente in carcere. Quello che prenderà vita a Cadeo è un progetto serio, un prendersi a cuore le persone che hanno sbagliato ma vogliono riprendersi in mano la vita – spiega Francesco Argirò di Caritas Diocesana -. Giustamente il sistema carcerario sancisce la pena ma si occupa anche del recupero. Chi sarà ospitato nella Casa non sarà uscito perche deciso da Caritas ma da un magistrato di sorveglianza, secondo tutti i vincoli di legge previsti. Non saranno persone che hanno compiuto delitti ma persone che hanno bisogno di una seconda chance”.

“Sarà un accompagnare per vivere meglio – sottolinea Mario Idda, direttore della Caritas diocesana -. Queste persone vivendo un’esperienza di accompagnamento potranno vivere un’occasione di svolta delle loro vite. Per ogni persona che reinseriremo nel contesto sociale vi sarà una in meno che rischierà di ripetere lo stesso errore”.

“La Caritas diocesana – aggiunge Toma – ha presentato un progetto scritto che è in Comune, presso l’Ufficio sociale, a disposizione dei cittadini che vorranno prenderne visione. Il prossimo incontro del gruppo di lavoro si terrà nella struttura che viene messa a disposizione dall’Opera Pia per la realizzazione del progetto”.