Caduta dal trattore, trasportato a Parma in eliambulanza

Sono serie le condizioni di un agricoltore rimasto vittima di un infortunio avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì 4 luglio nel piacentino.

Il fatto si è verificato nella zona di Gropparello (Piacenza), in località Cà Gazzotti. Da quanto è stato possibile apprendere, l’uomo si trovava a bordo di un trattore quando sarebbe rimasto vittima di una caduta finendo a terra. E’ stato soccorso dai sanitari del 118, che hanno richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza decollata da Parma; dopo le prime cure sul posto, il ferito è stato trasferito in volo in codice giallo all’ospedale Maggiore della città ducale.

Non si troverebbe fortunatamente in pericolo di vita.