Calcio serie D, partita l’avventura della Vigor Carpaneto di Adailton

Prima giornata dedicata ai test fisici per la squadra guidata dal nuovo tecnico Martins Adailton. Le prime parole dell’allenatore brasiliano

CARPANETO (PIACENZA), 27 LUGLIO 2019 – E’ suonata l’ora della “prima campanella” stagionale per la Vigor Carpaneto 1922, formazione piacentina che ha terminato le vacanze e che stamattina (sabato) si è radunata al centro sportivo “San Lazzaro” di Carpaneto per iniziare la preparazione. La giornata numero uno della terza annata in serie D si è aperta con i test fisici, mentre – dopo la domenica di riposo – lunedì inizierà la canonica preparazione.

Tutti presenti i convocati dal nuovo tecnico brasiliano Martins Adailton, che inizierà a plasmare la nuova Vigor con una rosa – come ha ricordato ieri il presidente Giuseppe Rossetti – non ancora definitiva e passibile di integrazioni, ma comunque impostata nei vari reparti. Cinque i ragazzi aggregati oggi alla prima squadra, a cui da lunedì si aggiungerà il centrocampista Paolo Esposti (2002): si tratta del portiere 2001 Jordan Di Napoli, dei difensori Matteo Messaggi e Christian Hoxha (2001) e degli attaccanti Riccardo Manna e Claudio Pontoglio (2001). A dare il benvenuto alla squadra e augurare buon lavoro è intervenuto anche il presidente Giuseppe Rossetti.

“Inizio – spiega Adailton, al suo primo anno a Carpaneto e che in passato vanta una gloriosa carriera da attaccante in serie A italiana e all’estero – una nuova avventura, sono molto motivato e consapevole di trovare una squadra ricca di giovani con potenzialità, voglia di migliorare, mettersi in discussione e trovare spazio. Ad aiutarli, ci sono giocatori esperti che potranno essere oltretutto riferimenti importanti per loro nei momenti difficili. Nel complesso, penso di trovare una squadra che abbia consapevolezza nel lavoro e desiderosa di dare il massimo, mettendosi a disposizione di ciò che verrà proposto loro. Il nostro obiettivo è centrare la salvezza il prima possibile: sappiamo di avere tanti giovani in rosa e in questi casi non sai dove possono arrivare. Cercheremo di dare il massimo ed esprimere un gioco piacevole”. Infine conclude. “La prima settimana di lavoro sarà dedicata a presentare e far capire quelli che saranno i nostri principi di gioco, fondamentali per l’idea di calcio che vogliamo proporre: una squadra che faccia possesso palla, ma sia subito aggressiva quando la perde e riesca a recuperarla facendo male all’avversario”.

I TEST – La prima giornata di lavoro dei biancazzurri è stata caratterizzata dai test fisici, che hanno occupato sia la sessione mattutina sia quella pomeridiana. Al mattino sono state effettuate le classiche valutazioni antropometriche seguite dalle valutazioni funzionali (FMS) e dell’analisi della capacità del movimento (FCS) effettuate dal preparatore fisico Pablo Lischetti e dall’esperto della valutazione funzionale e del movimento Luca Zanolini, coadiuvato dal collaboratore Nicolò Azzoni. Nel pomeriggio, invece, spazio ai classici test da campo con focus su potenza e resistenza. Il tutto con metodologie all’avanguardia nel panorama calcistico e sposate ai massimi livelli dai club professionistici.

LE AMICHEVOLI – Il calendario dei test verrà aperto venerdì 2 agosto alle 17 dall’allenamento congiunto a San Damaso a domicilio del Modena (Lega Pro). In cantiere, i biancazzurri hanno altri tre appuntamenti, con luoghi e orari da definire e tutt’ora ufficiosi: avversari saranno il Sassuolo Primavera (9 o 10 agosto), Piacenza Calcio (14 agosto) e Fanfulla (17 agosto).

LA ROSA PROVVISORIA – Questa la rosa provvisoria della prima squadra della Vigor Carpaneto 1922.

Portieri: Marco Lassi (2000, da Sondrio – D), Edoardo Belli (2000, da Berretti Pisa), Jordan Di Napoli (Juniores, 2001)

Difensori: Alessio Ferrari (2001, da Primavera Carpi), Andrea Ferrari (2001, da Primavera Carpi), Gabriel Rocchi (2001, da Primavera Parma), Matteo Rossini (1998, confermato), Francesco Bini (1989, da Gozzano – Lega Pro), Davide Zuccolini (1995, confermato), Samuele Barba (1993, confermato), Elia Favari (2000, confermato), Matteo Messaggi (Juniores, 2001), Christian Hoxha (Juniores, 2001)

Centrocampisti: Giacomo Rossi (1999, confermato), Davide Romeo (2000, da Primavera Sassuolo), Federico Abelli (1997, confermato), Dario Mastrototaro (1993, confermato), Federico Zazzi (1997, da Brugherio – Eccellenza), Nicolò Fittà (2000, da Villafranca Veronese – D), Paolo Esposti (Juniores, 2002)

Attaccanti: Mario Giannini (2001, da Medicina Fossatone – Eccellenza), Julien Rantier (1983, confermato), Lorenzo Rivi (1999, da Fiorenzuola – D), Nicolas Galazzi (2000, da Fanfulla – D), Federico Avanzini (2000, da Pro Piacenza – Lega Pro), Claudio Pontoglio (Juniores, 2001), Riccardo Manna (Juniores, 2001).

Allenatore: Martins Adailton

Vice allenatore: Walter Luchetti

Preparatore fisico: Pablo Lischetti

Preparatore dei portieri: Francesco Cavi

Fisioterapista: Matteo Burgazzi

Team manager: Corrado Bottarelli

Magazzinieri: Antonio Verna, Marco Merli, Luca Fava, Giancarlo Tagliaferri, Simone Schenardi

Dirigenti: Elio Bravi, Antonio Rapacioli

Direttore sportivo: Marzio Merli.

Nelle immagini Maurizio Hobby Foto, alcuni scatti del raduno della Vigor Carpaneto 1922 e dei primi test fisici

Ufficio stampa Vigor Carpaneto 1922

Luca Ziliani