A Calendasco si accende l’estate con i “Martedì”. Musica, ballo e buona cucina per tutto luglio

A Calendasco si accende l’estate. Parte domani, martedì 2 luglio, l’ormai tradizionale appuntamento con i “Martedì d’estate”: un ciclo di 4 serate che – ogni martedì del mese di luglio – torna ad animare le piazze della borgata con musiche e balli su pista in linoleum, sempre accompagnati da buona cucina a cura di bar, ristoranti e associazioni del territorio.

La prima tappa – martedì 2 luglio – è fissata alle 21 sulla piazza della scuola elementare con l’orchestra di Manu Lenti. Dalle 19 e 30 saranno operativi gli stand gastronomici a cura del bar Green River che offriranno grigliate a base di spiedini, salamelle e patatine fritte. Martedì 9 luglio ad ospitare la serata sarà la piazza del Municipio con l’esibizione dell’orchestra di Danilo Rancati e la cucina del bar-trattoria “I Templari” che offrirà tra l’altro bortolina con salumi, batarò, primi piatti e frittura di pesce di fiume.

La settimana successiva, martedì 16 luglio, tappa sul piazzale della piscina dove si potrà fare due salti in pista con la musica di Gianni e la liscio band. L’aspetto gastronomico dell’evento sarà curato dalla piscina e dai volontari dell’associazione calcistica Junior Calendasco che proporranno agli avventori una grigliata a base di spiedini e salamelle. L’ultimo appuntamento in calendario è quello di martedì 23 luglio in Piazza Bergamaschi, davanti alla chiesa. Sarà l’occasione per partecipare alla “Tortellata” sotto le stelle promossa dal Circolo Anspi e di scatenarsi con le melodie proposte da Norberto e Mirko.