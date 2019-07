Calypso, “bottino” di dieci medaglie agli Italiani estivi di San Marino

Sono 10 le medaglie vinte dai portacolori piacentini della Calypso agli Italiani estivi di categoria, andati in scena nella piscina Multieventi della Repubblica di San Marino il 29 e 30 giugno.

Hanno partecipato alla manifestazione 1770 atleti provenienti da tutto lo “stivale”, ai quali si aggiungono le 131 staffette schierate dalle società partecipanti. La Calypso ha partecipato con 20 atleti, 6 dei quali alla prima convocazione ad una manifestazione nazionale, conquistando 5 medaglie in gare individuali e 5 con le staffette.

Sul podio sono saliti: Marco Pietralunga oro nei 400 e bronzo nei 50 monopinna di terza categoria, Kevin Guglielmetti, argento nei 50 pinne juniores, Mattia Bazzoni, bronzo nei 50 monopinna juniores, Elena Zamgrandi bronzo nei 100 monopinna juniores.

Hanno conquistato una medaglia anche 5 staffette: oro per la 4×50 2pinne/2 mono femmine juniores con Elena Zangrandi, Paola Nardozza, Gloria Colzani, Alice Ferri; argento per la 4×50 mista monopinna di 3° categoria con Marco Pietralunga, Silvia Cima Politi, Filippo Saltarelli, Maria Croci; argento per la 4×50 2pinne/2 mono maschile di 1° categoria con Sebastiano Rossi, Alessandro Vedovelli, Leon Barattieri, Fuhua Brogi; argento per la 4×100 pinne maschile senior con Enrico Zangrandi, Lorenzo Biagini, Kevin Guglielmetti, Mattia Bazzoni; argento per la 4×100 monopinna maschile di 1° categoria con Sebastiano Rossi, Alessandro Vedovelli, Leon Barattieri, Francesco Losi.

Tanti anche i buoni piazzamenti ed i podi sfiorati, come quello della staffetta 4×50 femminile di 2° categoria giunta al quarto posto con Sofia Masarati, Giulia Ferrari, Martina Bazzani e Sofia Borreri.

“Ci siamo presentati a questo appuntamento con molte defezioni e con alcuni atleti non al massimo della forma, quindi non abbiamo espresso il massimo del nostro potenziale raccogliendo meno di quello che ci aspettavamo – il commento del responsabile tecnico Umberto Raimondi-. Sono molto soddisfatto dei giovani che hanno debuttato dimostrando il proprio valore e facendo ben sperare per il futuro. Si è conclusa un’ottima stagione per la Calypso nella quale abbiamo ottenuto tanto e fatto tanta esperienza, sono molto soddisfatto del gruppo di ragazzi e confido in un ulteriore salto di qualità nella prossima stagione”.