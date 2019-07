Campagna del pomodoro, Steriltom avvia i motori: prima in Italia

E’ cominciata la campagna del pomodoro 2019 e l’Emilia Romagna è subito in pole position. I primi stabilimenti in Italia dove sta affluendo l’oro rosso sono quelli di Steriltom (Piacenza) e di Italtom (Argenta di Ferrara).

Al Nord, la OI del pomodoro da industria ha pianificato la produzione di circa 2,5 milioni di tonnellate. «La campagna è partita in ritardo di una settimana – ha affermato Dario Squeri, Ad di Steriltom – rispetto agli anni scorsi. La colpa è del maltempo che ha obbligato gli agricoltori a semine tardive». Steriltom è leader in Europa per la produzione di polpa e prevede di lavorare 220mila tonnellate di pomodoro. Nello stabilimento Italtom di Argenta (Ferrara), che è controllato dalle due aziende piacentine Steriltom ed Emiliana Conserve, la produzione stimata è di 100mila tonnellate.

L’azienda piacentina esporta in tutto il mondo il 70% del pomodoro trasformato, anche bio, nei settori horeca e food service. L’85% del pomodoro lavorato, poi, è prodotto in un raggio di 25 km dall’azienda. «Molto importante è la collaborazione con l’intera filiera agricola – ha concluso Squeri – sulla sostenibilità ambientale e per il rispetto di una produzione etica».