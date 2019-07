Castel San Giovanni, scontro tra auto sulla via Emilia. Sul posto i Vigili del Fuoco

Incidente nella tarda mattinata di domenica 21 luglio nei pressi di Castel San Giovanni (Piacenza).

Una Volkswagen, immettendosi da una strada secondaria sulla via Emilia, si è scontrata con una Lancia che procedeva in direzione Piacenza.

Il violento impatto ha visto coinvolte diverse persone ma alla fine solo una – che non sarebbe in pericolo di vita – è stata trasportata in ospedale da un’ambulanza della Croce Rossa di San Nicolò, intervenuta insieme all’ambulanza infermieristica di Castel San Giovanni..

Sul posto per le operazioni di soccorso e per eseguire gli accertamenti del caso anche i Vigili del Fuoco di Castel San Giovanni e gli agenti della Polizia Municipale.