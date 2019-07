Castelli del Ducato, Zanardi Landi confermato presidente

E’ stato eletto nell’assemblea di fine giugno in Rocca Sanvitale a Fontanellato il nuovo Consiglio Direttivo del Circuito dei Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli.

Confermati all’unanimità alla presidenza il Conte Orazio Zanardi Landi proprietario del Castello di Rivalta e alla vice presidenza Francesco Trivelloni sindaco di Fontanellato, storica sede della rete d’arte. I consiglieri eletti in assemblea – che resteranno in carica fino al 2022 – sono Manuel Buttini vice sindaco del Comune di Pontremoli, Giancarlo Mandelli neo sindaco del Comune di Bardi, Jonathan Papamarenghi assessore del Comune di Piacenza per la parte pubblica, mentre tra i privati Giuseppe Scaltriti proprietario del Castello di Roccabianca, Francesca Spaggiari responsabile del Castello di San Pietro in Cerro che si aggiungono ai consiglieri storici René Von Holstein proprietario del Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino, Corrado Gonzaga proprietario del Castello di Agazzano, Maria Rita Trecci Gibelli proprietaria del Castello di Gropparello.

Lo staff del circuito Castelli del Ducato è composto da Antonella Fava e Francesca Maffini per Progetti, Relazioni Esterne e Rapporti Istituzionali, Comunicazione, Amministrazione, gestione dell’area web, social network, riunioni e iniziative varie, con il direttore Maurizio Pavesi.

Il portale web www.castellidelducato.it sta registrando nel 2019 una crescita di interesse costante da parte di visitatori italiani con un incremento di stranieri che cliccano principalmente dagli Stati Uniti, e poi dall’Europa. Risultano in crescita dal 1 gennaio al 27 giugno 2019, confrontando le statistiche dello scorso anno nello stesso periodo, le aree News (+35%), Eventi (+14%), Alloggi di charme (+49%) e la mappa enogastronomica (+17%).

Soddisfazione è stata espressa dal Presidente Orazio Zanardi Landi per il lavoro di rete sul territorio che Castelli del Ducato sta svolgendo con Destinazione Turistica Emilia e con la Regione Emilia Romagna, oltre che con qualificati partner: “Mi fa inoltre piacere vedere un interesse positivo verso il circuito da parte di tanti nuovi Comuni e di alcuni privati che scelgono il nostro portale per lo sviluppo e la promozione turistica congiunta e corale”.

All’assemblea di fine giugno erano presenti in aula, oltre ai candidati eletti: il neo sindaco di Roccabianca Alessandro Gattara, Grazia Rulli in rappresentanza del Comune di Compiano, Michele Lecchini in rappresentanza del Comune di Pontremoli, Erica De Ponti Gonzaga per il Castello di Agazzano, l’assessore Pigazzani per il Comune di Salsomaggiore Terme, il professor Giacomo Corazza Martini per il Castello di Tabiano, Ulderica Zepponi per il Castello di Contignaco, Tiziana Azzolini in rappresentanza dello chef Massimo Spigaroli dell’Antica Corte Pallavicina, Lisa Massari in rappresentanza del Comune di Vernasca e Mastio e Borgo di Vigoleno.

Castelli del Ducato è il circuito di 32 manieri, 16 Alloggi tra Antiche Mura e una ricchissima rete di monumenti e luoghi d’arte aderenti al network d’arte che si promuove con logiche di turismo culturale. Ogni anno visitano Castelli del Ducato quasi 600.000 persone.