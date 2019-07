Cattolica, una borsa di studio in memoria di Alberto Casella

L’Università Cattolica di Piacenza per per onorare la memoria di Alberto Casella, storica figura del volontariato piacentino scomparsa lo scorso ottobre, ha istituito una borsa di studio del valore 1000 euro.

Il premio sarà riservato a studenti meritevoli che siano impegnati in modo particolare in attività di volontariato e servizio, iscritti, per l’anno accademico 2019/20 al terzo anno dei corsi di laurea delle Facoltà di Economia e Giurisprudenza, di Scienze agrarie, alimentari e ambientali e di Scienze della Formazione della Sede di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Per partecipare occorre aver superato, al 30 settembre 2019, tutti gli esami (compresi quelli di Teologia) previsti a piano studi del primo biennio, con esclusione delle attività di laboratorio e tirocinio. La documentazione dovrà pervenire alla Direzione di Sede – Università Cattolica del Sacro Cuore – Via E. Parmense, 84 – 29122 Piacenza – email: direzione.sede-pc@unicatt.it – entro il 31 ottobre 2019.