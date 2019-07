In Cattolica un nuovo master per i futuri manager del “food and beverage”

Dall’Università Cattolica un master di primo livello pensato per chi ha una passione innata per il mondo della ristorazione ed aspira a un ruolo manageriale in un ambito che sta vivendo uno sviluppo crescente, quello del food and beverage.

Il nuovo “Master in Ristorazione Collettiva” – organizzato dalla facoltà di Scienze agrarie alimentari e ambientali – sarà diretto dal prof. Ettore Capri e partirà dall’anno accademico 2019/20, articolandosi in 352 ore e in un progetto di stage in azienda di 450 ore.

“Punto di forza di questa nuova proposta formativa è senza dubbio la costante interazione con il mondo dell’impresa – sottolinea il prof. Capri-. Il Master si pone come intervento educativo per formare professionisti dalle competenze interdisciplinari e manageriali ed è particolarmente adatto a chi voglia dare un taglio pratico alla propria formazione post-laurea”.

“Gli insegnamenti coinvolgeranno attivamente gli studenti tramite lavori di gruppo e project works, e non mancheranno lezioni pratiche di analisi sensoriale, seminari e visite didattiche. Il tutto con lo scopo di formare i professionisti e i responsabili dei servizi di ristorazione collettiva e commerciale, dotati di una solida preparazione tecnica, gestionale e legislativa: si studieranno le norme internazionali ed europee per la gestione dei requisiti igienici, delle caratteristiche di qualità e nutrizionali degli alimenti e grande attenzione sarà data alla formazione sulla sicurezza nutrizionale, sulla gestione di menu per la collettività, diete speciali e stesura dei capitolati d’appalto- spiega Capri -. Saranno inoltre fornite competenze relative a origine, autenticità, frodi dei prodotti alimentari e certificazioni collegate e grande attenzione sarà data ai temi di sicurezza, salubrità e igiene degli alimenti e degli ambienti”.

“La figura professionale formata dal Master, in accordo con la legislazione vigente, potrà collocarsi, anche in qualità di responsabile in aziende della ristorazione collettiva e commerciale (nei servizi di refezione; nei ristoranti, negli hotel e nei servizi catering) oltre che in aziende ed enti in ambito privato e pubblico (Aziende Sanitarie Locali, nei centri di cucina, controllo qualità, nel servizio economato, nelle case di riposo, nei servizi economato, nel Comune nei servizi di controllo qualità degli alimenti)”.

“Il professionista formato dal Master potrà inoltre svolgere attività libero professionale come consulente e formatore relativamente agli argomenti trattati dal Piano di Studi e in materia di riqualificazione di processi per la ristorazione commerciale e collettiva”.