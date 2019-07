Era ubriaco. Giovane denunciato dopo aver causato un incidente stradale.

Nella notte del 6 luglio scorso a Piacenza in via IV Novembre, con la Fiat Panda che guidava aveva tamponato una vettura che gli era davanti, urtato un veicolo in sosta, ed era finito ribaltato con le ruote in aria.

A bordo con lui vi erano due suoi amici, mentre complessivamente quattro erano le persone che erano sull’autovettura che aveva violentemente tamponato.

Tutte e sette le persone rimaste coinvolte nell’incidente erano stati soccorsi da un’auto medica e da due ambulanze accorse prontamente sul posto.

Al termine degli accertamenti eseguiti dalla Sezione Radiomobile della Compagnia di Piacenza che ha rilevato il sinistro, l’autista della Fiat Panda, un giovane 21enne, residente a Carpaneto Piacentino è stato denunciato alla Procura della Repubblica per lesioni personali stradali gravi e per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Il giovane che era stato sottoposto ad accertamento con etilometro, aveva un tasso alcolemico pari a 2,58 grammi per litro. Immediatamente gli è stata ritirata la patente di guida e quel che rimaneva della Fiat Panda è stato posto sotto fermo amministrativo.