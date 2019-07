Cena in rosa pro Amop a Rivergaro

Si rinnova a Rivergaro l’appuntamento con la Cena in Rosa per la ricerca contro il cancro.

Appuntamento in Piazza Paolo l’8 luglio alle ore 20. Per poter partecipare, offerta da 25 euro, 10 per i bimbi fino a 10 anni. Il ricavato sarà devoluto ad Amop per la ricerca oncologica nel nostro territorio. Prenotazione obbligatoria, tutti i dettagli nella LOCANDINA.