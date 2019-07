Incidente stradale in via IV Novembre a Piacenza intorno all’1 e 30 di sabato 6 luglio.

Una Fiat Panda con a bordo tre persone ha centrato una vettura parcheggiata in via IV Novembre e si è ribaltata in mezzo alla carreggiata.

Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 con le ambulanze della Croce Bianca e Croce Rossa più l’auto infermieristica.

Le tre persone a bordo non hanno riportato gravi ferite, per la messa in sicurezza sono intervenuti i vigili del fuoco mentre i rilievi sono stati eseguiti da polizia e carabinieri.