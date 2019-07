Centro commerciale Belpo’, inaugurazione il 20 luglio

Si avvicina il 20 luglio, data di inaugurazione del nuovo centro commerciale Belpo’ a San Rocco al Porto, a pochi km da Piacenza.

Il Centro, oggetto di un ampliamento che prevede il raddoppio della galleria per un investimento totale previsto di 24 milioni di euro, si apre all’innovazione e diventa luogo di aggregazione per eventi e momenti di condivisione.

Il Centro commerciale si presenterà come un double mall, con uno spazio dedicato a servizi innovativi (in corso di definizione gli accordi per un’area di coworking e uno spazio asilo per bambini, un poliambulatorio e un centro fitness) al primo piano, e con la creazione di un parco commerciale esterno, con le nuove medie superfici Scarpe&Scarpe, Maisons du Monde ed Euronics che hanno aperto al pubblico il 19 giugno.

Il 20 luglio, alla presenza delle cariche istituzionali locali, avverrà l’inaugurazione ufficiale del nuovo Centro, la cui architettura è ispirata al territorio e si riferisce alla tradizione della campagna padana e alle cascine lombarde.

Sarà possibile vedere la nuova food court, che si affaccerà su una gradevole piazza e offrirà diverse proposte gastronomiche per soddisfare le esigenze di tutti i palati: un’area dove incontrarsi, non solo per lo shopping ma anche per l’intrattenimento, per usufruire dei servizi, o semplicemente per bere un caffè in un ambiente luminoso e tranquillo. Entro la fine di luglio aprirà anche la quarta superficie esterna, Happy Casa.

La galleria, che è sempre stata chiamata Centro Commerciale Auchan San Rocco al Porto, cambia anche nome prendendo un vero carattere: il nuovo nome Belpò è stato scelto con l’aiuto dei clienti e della popolazione locale che è stata coinvolta con un sondaggio su Facebook in cui ciascuno poteva esprimere la sua preferenza tra una lista di proposte.

L’ultima tappa del rilancio del centro è prevista per settembre, con l’apertura dei servizi al primo piano e dei restanti negozi all’interno del centro.