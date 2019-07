Nuovo centrocampista per il Piacenza: arriva in prestito il giovane Bolis

Decisa accelerata per il mercato del Piacenza. Dopo Davide Zappella e Luca Cattaneo, arriva ora un nuovo innesto per mister Franzini: si tratta di Thomas Bolis, giovane centrocampista che arriva in prestito per un anno dall’Atalanta.

20 anni (ne compirà 21 il 2 agosto), bergamasco, è cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta diventando capitano della formazione Primavera e venendo chiamato anche in prima squadra. Nell’ultimo campionato ha indossato la maglia della Triestina, collezionando 16 presenze.