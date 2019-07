“Cespuglio impedisce la visuale” E l’auto e lo scooter si scontrano

Scontro tra un’auto e uno scooter nella tarda mattinata del 10 luglio a Piacenza, all’incrocio tra via Ricci e via Sanzio, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Una Lancia Y e il mezzo a due ruote sono venuti a contatto: secondo quanto riportato dai due conducenti l’impatto sarebbe stato favorito da una situazione di scarsa visibilità dell’incrocio. Come si vede dalla foto, un folto cespuglio copre infatti una porzione del cartello in prossimità delle strisce impedendo in parte la visuale dell’incrocio.

Entrambe le persone coinvolte hanno riportato solo lievi traumi. Sul posto l’ambulanza della Croce Bianca e una pattuglia della Municipale per compiere i rilievi.