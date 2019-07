Ciclismo, Collinelli e Gasparrini (VO2 Team Pink) pronte al debutto agli Europei su pista

E’ tutto pronto per l’avventura in azzurro delle “panterine” Sofia Collinelli ed Eleonora Camilla Gasparrini, di scena da domani (martedì) a domenica 14 luglio ai campionati europei Juniores e Under 23 su pista in programma a Gand (Belgio). Le due atlete del VO2 Team Pink, infatti, faranno parte della spedizione azzurra guidata dal ct Edoardo Salvoldi e saranno al via nelle gare per Donne Juniores.

Per la Collinelli, classe 2001, si tratta di una nuova estate ai massimi livelli internazionali di categoria dopo aver brillato lo scorso anno ad Aigle (2018), dove Sofia (figlia d’arte, il papà-ds è stato oro olimpico ad Atlanta 1996) ha conquistato il titolo mondiale ed europeo nell’Inseguimento a squadre e il bronzo continentale nell’Inseguimento individuale. Per la Gasparrini, classe 2002 e al suo primo anno in categoria, invece, si tratta del debutto europeo, dove Eleonora arriva con il fresco titolo tricolore centrato a cronometro proprio davanti alla compagna di squadra Collinelli.

Il programma delle gare continentali per Donne Juniores sarà aperto – a livello di finali – domani da Scratch e Team Sprint, mentre mercoledì si assegneranno i titoli dell’Inseguimento a squadre e dall’Eliminazione. Giovedì sarà il giorno dell’Inseguimento individuale e della Velocità (Sprint), mentre venerdì spazio a 500 metri Time Trial e Omnium. Sabato sarà la volta di Corsa a punti e Keirin, mentre la chiusura di domenica sarà affidata all’Americana per un totale di undici titoli in palio. Nel complesso, la rassegna continentale di Gand (ospitata dal velodromo dedicato a Eddy Merckx) vedrà in gara 425 atleti in rappresentanza di 25 nazioni e in lotta per 44 titoli, equamente suddivisi tra maschi (sia Junior sia Under 23) e femmine (stesso discorso).

L’avventura in maglia azzurra di Sofia Collinelli ed Eleonora Camilla Gasparrini dovrebbe iniziare già domani (martedì) con la partecipazione alle qualificazioni dell’Inseguimento a squadre, dove dovrebbero essere schierate anche Camilla Alessio e Giorgia Catarzi (Ciclismo Insieme). Le qualifiche sono in programma nella tarda mattinata, intorno a mezzogiorno, mentre mercoledì mattina spazio al primo turno, seguite dalle finali nel pomeriggio.

LA PAROLA AL DS – A fare il punto della situazione in casa VO2 Team Pink è Andrea Collinelli, direttore sportivo (e papà di Sofia) della formazione Donne Juniores insieme al giovane collega Stefano Peiretti.

“Siamo molto felici – spiega Andrea Collinelli, da atleta anche medaglia d’oro olimpica ad Atlanta 1996 nell’Inseguimento individuale – della doppia convocazione di Sofia ed Eleonora, senza dimenticare il percorso fatto e che proseguirà in azzurro anche per Aurora Mantovani e Giulia Affaticati, tutte protagoniste fin qui nei raduni”.

“Agli Europei le due ragazze possono far bene e anche l’Italia nel suo complesso può essere protagonista sia nelle prove di squadra sia individuali. Rispetto all’anno scorso, le ragazze non arrivano dal ritiro in altura a Livigno, ma comunque abbiamo avuto riscontri positivi nell’ultimo periodo sia nelle gare su strada sia negli ultimi allenamenti su pista”.

REGIONALI SU PISTA – Per il VO2 Team Pink, in contemporanea ci sarà anche un altro impegno: martedì, infatti, le Esordienti e le Allieve saranno impegnate sulla pista “di casa” di Fiorenzuola d’Arda nei campionati regionali emiliano-romagnoli per la specialità Omnium, assegnati dal Memorial Attilio Pavesi a partire dalle 18. Quattro le prove che le contendenti affronteranno per inseguire la maglia giallorossa di campionessa regionale: Scratch, Tempo Race, Eliminazione e Corsa a punti finale.

In pista saliranno complessivamente dodici “panterine”: le Esordienti Mia Costantini, Arianna Giordani (fresco bronzo tricolore su strada), Linda Ferrari (primi anni), Elena Delogu, Martina Campitiello (secondi anni), Isabelle Fantini, Greta Bonazzoli, Silvia Bortolotti, Elisa Incerti, Martina Sanfilippo, Giulia Raimondi e Ylenia Campostrini (Allieve).