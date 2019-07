Ciclismo, Giulia Raimondi (VO2 Team Pink) quarta a Tarzo

Mentre Eleonora Camilla Gasparrini regalava l’ennesimo sigillo tricolore al VO2 Team Pink con il successo sulle strade abruzzesi, per il sodalizio piacentino è arrivato anche un altro risultato, questa volta in Veneto. Nella prova in linea del Trofeo Prealpi in Rosa (poi completato dalla cronometro) a Tarzo (Treviso), l’Allieva parmense Giulia Raimondi ha centrato il quarto posto nella gara vinta da Elisa De Vallier (Top Girls Fassa Bortolo).

Risultati

Prova in linea Allieve Trofeo Prealpi in Rosa Tarzo: 1° Elisa De Vallier (Top Girls Fassa Bortolo) 42 chilometri e 300 metri in 1 ora 8 minuti 27 secondi, media 37,078 chilometri orari, 2° Caterina Cornale (Ciclismo Insieme), 3° Marta Migotto (Industrial Forniture Moro), 4° Giulia Raimondi (VO2 Team Pink), 5° Virginia Bortoli (Ciclismo Insieme), 6° Elena Contarin (Giorgione), 7° Giulia Vallotto (Conscio Pedale del Sile), 8° Beatrice Trento (Breganze Wilier Team), 9° Martina De Vallier (Top Girls Fassa Bortolo), 10° Elisa Fedeli (Team Di Federico White).