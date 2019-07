Ciclismo, tris di podi per il VO2 Team Pink ai campionati regionali su pista a Forlì

Tris di podi per il VO2 Team Pink nella prima giornata dei campionati regionali su pista a Forlì, ospitati dal velodromo “Servadei”.

A conquistarli, le “panterine” Allieve, arrivate in zona medaglia su più fronti: nella Velocità la bresciana Silvia Bortolotti ha centrato l’argento arrendendosi solo alla romagnola Gaia Bolognesi; stesso discorso per la torinese Martina Sanfilippo nell’Inseguimento individuale che ha incoronato Carlotta Cipressi. A completare i podi, il terzo posto di Silvia Bortolotti e della reggiana Elisa Incerti nella Velocità a squadre, vinta da Gaia Bolognesi e Chiara Cassandra.

Diversi anche i piazzamenti: in quest’ultima prova, quarte Martina Sanfilippo e Giulia Raimondi, con la Bortolotti e la Incerti rispettivamente quinta e sesta nell’Inseguimento individuale. Inoltre, quinta piazza per Martina Sanfilippo nella Velocità Allieve, mentre nell’analoga prova per Donne Esordienti quinta la piacentina Arianna Giordani e sesta la casalasca Elena Delogu.

Risultati

Velocità a squadre Donne Allieve: 1° Gaia Bolognesi-Chiara Cassandra (Re Artù General System), 2° Matilde Beltrami-Carlotta Cipressi (Re Artù General System), 3° Silvia Bortolotti-Elisa Incerti (VO2 Team Pink), 4° Martina Sanfilippo-Giulia Raimondi (VO2 Team Pink)

Inseguimento individuale Donne Allieve: 1° Carlotta Cipressi (Re Artù General System), 2° Martina Sanfilippo (VO2 Team Pink), 3° Melany Pepoli (Polisportiva Fiumicinese), 4° Micol Goldoni (Polisportiva San Marinese), 5° Silvia Bortolotti (VO2 Team Pink), 6° Elisa Incerti (VO2 Team Pink)

Velocità Donne Allieve: 1° Gaia Bolognesi (Re Artù General System), 2° Silvia Bortolotti (VO2 Team Pink), 3° Matilde Beltrami (Re Artù General System), 4° Micol Goldoni (Polisportiva San Marinese), 5° Martina Sanfilippo (VO2 Team Pink).